” الحبوب ” تعلن عن بدء تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية بمحطة شعير ضباء

عادل الحربي(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الإثنين، في بيان لها على موقعها الرسمي، عن بدء تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية بمحطة الشعير في محافظة ضباء، وذلك لحرصها على سلامة جميـع الإجراءات المتبعــة من قبل المحطات الخاصة بتخزين وبيــع الشعيــر وسلامة جميـع عمليــات المناولــة على المستهلك النهائــي وعلى عمــوم المواطنيــن.

وقالت المؤسسة في بيانها: ” تود المؤسسـة أن توضح عن بدء تنفيذ عدد من الإجراءات الوقائية اللازمة للمحطة وذلك من خلال تعقيم وتبخير كامل محيط المحطة وجميع المرافق التابعة لها والآليات المستخدمة وذلك فور إنهاء كامل المخزون في المحطة والمتوقع خلال الأيام القليلة القادمة. ”

وتابعت المؤسسة: ” إضافــة إلـى البــدء في عمليــات تركيـب سياج شراعـي يحيـط بكامل محيط المحطــة ويعمل كمصـدات لحمايــة المحيـط الخارجي من أي حشرات إن وجــدت . ”

وأوضحت المؤسسـة أنه سيتـم وقف العمـل في المحطـة إلى حين إستكمــال عمليـات التعقيــم والتبخيــر والتي يتـوقع أن تستغرق نحــو سبعــة أيــام من إنتهــاء المخزون الحالــي.

وأشارت إلى إنه سيتـم تحويـل عمــلاء المحطــة للتحميــل من المحطــات الأخــرى في محافظتـي ينبــع والجبيــل خلال فترة التعقيــم إلى حيـن إشعارهــم بجاهزيــة محطــة ضبــاء لإستقبــال العمــلاء والبـدء بعمليـات البيــع.