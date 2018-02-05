” حساب المواطن ” : الأحد المقبل آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة الرابعة

علي القحطاني (صدى):

أوضح برنامج ” حساب المواطن ” ، أن يوم الأحد المقبل (11 فبراير 2018م)، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفعة الرابعة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك من خلال البوابة

الإلكترونية على الرابط : هنا .

وبيَّن البرنامج أن الدفعة الثالثة من الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين يوم الأحد المقبل، بسبب توافق يوم العاشر من الشهر الميلادي مع يوم السبت، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى العاشر من يناير الماضي.

وجدد “حساب المواطن” دعوته للمسجلين إلى الاستفادة من الحاسبة التقديرية المتوفرة في البوابة الإلكترونية لمعرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، وكذلك زيارة حساباتهم في البوابة، لمعرفة نتيجة أهليتهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (19912)، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن البرنامج.