بالصور.. ولادة نادرة لحمل بخمسة أرجل ونصف

لندن(صدى):

شهدت مزرعة “لودج هاوس” في كورنزاي، مقاطعة دورهام في المملكة المتحدة ، ولادة نادرة لحمل أنثى ، بخمسة أرجل ونصف .

ونشرت صاحبة المزرعة ” جيويت ” ، صور للحمل الغريب ، مؤكده أنها أطلقت على الحمل ” تيكسل ” ، وتقوم بإرضاعها بعدما رفضت أمها إرضاعها بشكل طبيعي.

وأضافت صاحبة المزرعة أنها تحبها كونها استطاعت البقاء على قيد الحياة حيث أن الحيوانات التي تولد بتشوهات لا تعيش طويلاً ، وأنها تخطط للحفاظ عليها كحيوان أليف.

تعد حالة ولادة الحملان بخمسة أرجل هي واحدة من بين مليون حالة طبيعية في المملكة المتحدة، ولكن من غير الواضح ما هي احتمالات حالة الولادة بخمسة أرجل ونصف.