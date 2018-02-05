أكثر من 477 مستفيدا من خدمات عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى عريعرة

نايف السالم(صدى):

أسهم افتتاح عيادة للأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بعريعرة في التخفيف على المواطنين من عناء التوجه للمستشفيات المرجعية على بعد 150 كيلو متراً في مدينة الدمام، حيث تمكن أكثر من 477 مراجعا من الاستفادة من الخدمات العلاجية في العيادة خلال أقل من 3 أشهر.

وأوضحت صحة الشرقية أن إعادة افتتاح عيادة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الأمير سلطان بعريعرة يأتي في إطار دعم الخدمات التخصصية في المستشفيات لخدمة أهالي القرى والهجر والمحافظات، حيث تم توفير مجموعة من الأدوات والمناظير لإجراء الفحوصات الطبية في العيادة، إضافة إلى تفعيل العمليات الجراحية في قسم العمليات للأنف والأذن والحنجرة، فيما استقبلت العيادة منذ افتتاحها 477 مراجعا ، من أصل 11900 مراجع تستقبلهم العيادات الخارجية بالمستشفى سنوياً وأكثر من 19100 مراجع سنوياً لقسم الطوارئ، حيث يقدم المستشفى خدماته لمراكز عريعرة وجودة وأم رقيبة وأم العراد.