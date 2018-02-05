” الأمن السيبراني ” يعقد اجتماع مجلس الإدارة الأول

عادل الحربي (صدى):

قام الاتحاد للأمن السيبراني والبرمجة، برئاسة سعود بن عبد الله القحطاني، رئيس مجلس الإدارة، بعقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة، والذي أسفر عن عدة قرارات أبرزها ” إنشاء لجنة تنفيذية ” و” لجنة المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر “، وكذلك تشكيل عدد من فرق العمل المتخصصة.

جاء ذلك بحضور بدر العساكر، ممثلاً عن ” مسك الخيرية “، الشريك الاستراتيجي، والدكتور علي الزبارة، المديرالتنفيذي لها، وكذلك عبد الرحمن الراشد، كبير المستشارين الإعلاميين للاتحاد.

وتم خلال الجلسة استعراض عديد من مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها بمشاركة عدد من الجهات العالمية المتخصصة، كما تم عرض إيجاز متكامل عن إنشاء منظومة تعليمية متكاملة في هذا المجال، تغطي مسارات احترافية معتمدة دولياً، وتنتهي بمؤهلات أكاديمية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية وتفاصيلها، إضافة إلى الخطة التشغيلية والهيكل التنظيمي المقترح، وتمت أيضاً مناقشة عدد من الفعاليات والمبادرات المقترحة، في سبيل تعزيز دور الاتحاد في نشر ثقافة الأمن السيبراني والبرمجة، ورفع درجة الوعي بمخاطر الاختراقات الالكترونية عند المجتمع .