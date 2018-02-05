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” الزعاق ” : غدا أول أيام موسم العقارب

” الزعاق ” : غدا أول أيام موسم العقارب
علي القحطاني(صدى):

أعلن الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن أن موسم العقارب سيبدأ غدًا الثلاثاء، مضيفًا أن عدد أيامها 39 يومًا.

وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الخاص على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن غدًا أول أيام موسم العقارب والتي: ” أولها بذرت الست، ومنتصفها يرتدي الشباب الصيفي، ونهايتها برد بياع الخبل عباته. ”

وجدير بالذكر، أن موسم العقارب ينشط به الغبار، وينتشر البعوض، ويظهر الفقع على وجه السطح، ويطل فيها العرجون بعنقه، وتتباهى الزهور بجمالها وروائحها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 7967 ] نشر منذ 30 دقيقة

يامَــرحبـــــــــــا بِمِـــن حَبـــــــــــا وَدَبـــــــــــا .😊🦂🦂🦂🦂😊.

[ عدد التعليقات: 8331 ] نشر منذ 17 دقيقة

عن نفسي لا اصدقكم ابدا

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