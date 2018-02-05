” الزعاق ” : غدا أول أيام موسم العقارب

علي القحطاني(صدى):

أعلن الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، عن أن موسم العقارب سيبدأ غدًا الثلاثاء، مضيفًا أن عدد أيامها 39 يومًا.

وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الخاص على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن غدًا أول أيام موسم العقارب والتي: ” أولها بذرت الست، ومنتصفها يرتدي الشباب الصيفي، ونهايتها برد بياع الخبل عباته. ”

وجدير بالذكر، أن موسم العقارب ينشط به الغبار، وينتشر البعوض، ويظهر الفقع على وجه السطح، ويطل فيها العرجون بعنقه، وتتباهى الزهور بجمالها وروائحها.