” سفارة المملكة ” تنفي خبر القبض على منشق عن ” داعش ” بالأردن

عمان(صدى):

أوضح محمد العتيق، نائب سفير المملكة لدى الأردن، عدم صحة خبر القبض على سعودي منشق من تنظيم ” داعش ” الإرهابي، داخل الأراضي الأردنية.

وفي هذا السياق، ذكرت أحد المصادر الأمنية، أن الفيديو المتداول لم يصور على الحدود الأردنية – السورية، بل صُور خارج الإراضي الأردنية، كما أشار إلى أنه يمكن أن يكون الموقع الذي ظهر في الفيديو، هو شرق حلب باتجاه محافظة ” الرقة ” ، متوقعًا تسليم الشخصين للنظام السوري.

يُذكر أنه تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه شخصان، أحدهما سعودي والآخر مغربي، ويعترفا فيه بالإنشقاق عن تنظيم ” داعش ” الإرهابي، لينتشر خير القبض عليهما، لتنفي سفارة المملكة لدى ” الأردن ” هذا الخبر بعد ذلك.