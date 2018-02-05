  • الإثنين 5

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” سفارة المملكة ” تنفي خبر القبض على منشق عن ” داعش ” بالأردن

” سفارة المملكة ” تنفي خبر القبض على منشق عن ” داعش ” بالأردن

” سفارة المملكة ” تنفي خبر القبض على منشق عن ” داعش ” بالأردن
عمان(صدى):

أوضح محمد العتيق، نائب سفير المملكة لدى الأردن، عدم صحة خبر القبض على سعودي منشق من تنظيم ” داعش ” الإرهابي، داخل الأراضي الأردنية.

وفي هذا السياق، ذكرت أحد المصادر الأمنية، أن الفيديو المتداول لم يصور على الحدود الأردنية – السورية، بل صُور خارج الإراضي الأردنية، كما أشار إلى أنه يمكن أن يكون الموقع الذي ظهر في الفيديو، هو شرق حلب باتجاه محافظة ” الرقة ” ، متوقعًا تسليم الشخصين للنظام السوري.

يُذكر أنه تم تداول مقطع فيديو، يظهر فيه شخصان، أحدهما سعودي والآخر مغربي، ويعترفا فيه بالإنشقاق عن تنظيم ” داعش ” الإرهابي، لينتشر خير القبض عليهما، لتنفي سفارة المملكة لدى ” الأردن ” هذا الخبر بعد ذلك.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *