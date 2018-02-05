وافد آسيوي يتحرش بفتاة أثناء توصيلها حفلا.. وحيلة تقودها لتسليمه للشرطة

عادل الحربي(صدى):

قام سائق سيارة أجرة من جنسية آسيوية بالتحرش بفتاة 16 عاماً أثناء ركوبها معه لتوصيلها إلى حفلة عند أحد أصدقائها.

وأوضحت الفتاة في تفاصيل الواقعة أن السائق وجه لها عبارات غزل وهي معه في السيارة إضافة إلى الإمساك بيدها أثناء ركوبها معه، وأخذِ خاتمها من إصبعها ووضعه في يده تعبيراً عن حبه لها ونيته في إقامة علاقة حب وصداقة معها على الرغم من رفضها ذلك.

وأضافت في أقوالها لدى النيابة العامة في الإمارات أنها تعرفت إلى المتهم قبل الواقعة بنحو 3 أسابيع، وبأنها اتصلت به باعتباره سائق أجرة وسبق أن قام بتوصيلها من مدرستها في الشارقة إلى مقر سكنها بدبي، وطلبت منه أن يقلها من مقر سكنها إلى الشارقة لحضور حفلة عند أحد أصدقائها.

وذكرت أن المتهم لم يكتف بتحرشه بها في أثناء الرحلة، بل أرسل لها عدة رسائل نصية على برنامج التواصل الاجتماعي واتس آب يعبر فيها عن حبه لها، طالباً منها الحضور إلى مقر سكنها من باب الصداقة، فرفضت، وحتى تضع حداً له، اتصلت المجني عليه به بحجة إعطائه الأجرة، فحضر في اليوم التالي وأخذ قيمة الأجرة بحضور أصدقائها الذين اصطحبوه إلى مركز الشرطة.