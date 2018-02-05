” المملكة ” تتخذ خطوات جادة لتنشيط السياحة

عادل الحربي(صدى):

تسعى المملكة لاتخاذ خطوات تمهيدية سعياً وراء جذب السياح إليها، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط واتجاه المملكة إلى القطاع السياحي، باعتباره أحد البدائل الاقتصادية للنفط.

حيث قامت باتخاذ عدة إجراءات جديدة تتيح الحصول على تأشيرات زيارة المملكة بشكل أسهل، وذلك في إطار سعيها لاستقبال ” 30 ” مليون سائح، الأمر الذي يزيد الميزانية ما يعادل 33 مليار جنيه إسترليني.

فيما كشفت مصادر عن بدء مظاهر تحويل العاصمة ” الرياض ” إلى مدينة سياحية، مدللة على ذلك بمشروع قطار الأنفاق ذي الـ 85 محطة، الذي سيعد أول شبكة مواصلات عامة في المملكة، حيث أصبح على وشك التشغيل.

ومن ناحية أخرى، يجري الآن بناء مدينة ترفيهية كاملة، ستتضمن سفاري، حيث تقام على مساحة تقدر بـ 200 ميل مربع، كما ستقام دوراً ضخمة للسينما، وذلك بعد غياب ثلاثين عاماً.

يذكر أن المملكة تخطط لتحويل ” 50 ” جزيرة في البحر الأحمر، إلى منتجعات سياحية تنافس منتجعات ” شرم الشيخ ” في مصر.