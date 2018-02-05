مدارس العرب العالمية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت مدارس العرب العالمية إعلان عن توفير فرص عمل للجنسين في محافظة جدة.

وأبرزت شروطها على النحو التالي:

معلمة لغة إنجليزية:

– يفضل أن تكون سعودية – أو زوجة مواطن – أو مقيمة إقامة نظامية

– خبرة لا تقل عن ٣ سنوات تتحدث الإنجليزية بطلاقة

معلم رياضيات:

لديه خبرة في التعليم الأجنبي

سعودي أو مقيم إقامة نظامية أو قابلة للتحويل

خبرة لا تقل عن ٤ سنوات متحدث وبطلاقة للإنجليزية

مسئولة أو مديرة مطعم:

سعودية الجنسية

مع الخبرة في مجال الأغذية وتتحدث الإنجليزية

ترسل السيرة الذاتية على:

[email protected]

[email protected]