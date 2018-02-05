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مدارس العرب العالمية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

مدارس العرب العالمية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

نشرت مدارس العرب العالمية إعلان عن توفير فرص عمل للجنسين في محافظة جدة.
وأبرزت شروطها على النحو التالي:
معلمة لغة إنجليزية:
– يفضل أن تكون سعودية – أو زوجة مواطن – أو مقيمة إقامة نظامية
– خبرة لا تقل عن ٣ سنوات تتحدث الإنجليزية بطلاقة
معلم رياضيات:
لديه خبرة في التعليم الأجنبي
سعودي أو مقيم إقامة نظامية أو قابلة للتحويل
خبرة لا تقل عن ٤ سنوات متحدث وبطلاقة للإنجليزية
مسئولة أو مديرة مطعم:
سعودية الجنسية
مع الخبرة في مجال الأغذية وتتحدث الإنجليزية
ترسل السيرة الذاتية على:
[email protected]
[email protected]


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