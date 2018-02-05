العراق تغلق 7 معابر حدودية مع إيران لأنشطتها غير القانونية

بغداد(صدى):

أغلقت قوات حرس الحدود العراقية، اليوم الاثنين، 7 معابر حدودية مع إيران، لافته إلى أن تشغيل هذه المعابر غير قانوني.

وأوضحت قيادة الشرطة الحدودية في بيان لها، أن الحكومة على علم بالأنشطة التجارية عبر هذه المنافذ الحدودية السبعة، معتبر إياها غير قانونية، سامحه للمشغلين الاقتصاديين بفرصة خلال 72 ساعة من صباح لتبادل السلع في الأسواق على أن يتم إغلاقها بعد هذه المهلة.

وأبلغت الشرطة الحدودية القنصلية الإيرانية في محافظة أربيل بإقليم كردستان شمال العراق بهذا القرار، موضحه أن المعابر هي ” زلة قاسم رش سردشت وكليه سردشت، التابعان لمحافظة أذربيجان الغربية غرب إيران، ومعبر بانه وهلال اوا مريوان التابعان لمحافظة كردستان الإيرانية، ومعبر شيخ صالح وشوشمي وتيلكو بمحافظة كرمنشاه غرب ايران “.

وتعترف الحكومة العراقية بثلاثة منافذ رئيسية فقط مع إيران وهي برويزخان وباشماخ وحاج عمران.