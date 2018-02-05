باعتراف قيادات الحوثيين: صنعاء على وشك مجاعة حقيقية

فهمي محمد(صدى):

فضحت رسالة مسربة من القيادي الحوثي الإرهابي عبده بشر، وجهها إلى رئيس مجلس الانقلاب صالح الصماد، تسببهم في ارتفاع الأسعار بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وكشفت الرسالة، أن فرض الإتاوات على التجاري باسم ” المجهود الحربي ” ، ومؤسسة الشهيد ومؤسسة الجريح وإقامة الفعاليات الحوثية، ساهمت في انهيار الاقتصاد بصنعاء.

وأضافت أن المبالغ التي تجمع في الموانئ والمنافذ الجمركية المستحدثة، ساهمت في ذلك، معترفاً في رسالته بارتفاع الأسعار بشكل متكرر وغير مبرر خاصة في المنتجات الغذائية والاستهلاكية والغاز المنزلي.

وذكر ” بشر “، وجود فساد بين قيادات الحوثيين تفيذ بنهب مبالغ الجبايات المفروضة على الموانئ والجمارك، متهماً جماعته بالتسبب في تدهور أسعار الصرف.

ووصف الأوضاع الاقتصادية في صنعاء بـ ” الكوارث الوخيمة “، التي تنذر بـ ” مجاعة حقيقية “، وذلك بسبب عدم وجود مرتبات وتدني القدرة الشرائية لدى المواطنين.