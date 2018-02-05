أطباء الجراحة في مستشفى بريدة المركزي ينهون معاناة ستينية استمرت 20 عاما

سالم المطيري(صدى):

نجح أطباء مستشفى بريدة المركزي, في إنها معاناة مريضة تبلغ من العمر 65 سنة تعاني من آلام بالبطن لأكثر من 20 عاماً نتيجةً لوجود حصوه متشعبة (Cast) بالقناة الرئيسية والقنوات الكبدية بطول تجاوز 5 سم, حيث تم إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح التام ولله الحمد.

وكانت المريضة تعاني من الآلام في البطن، وبعد المعاينة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة, تبين أنه التهاب مزمن بالمرارة مع حصوات متعددة مع ضغط علي القناه الرئيسية للسائل المراري للكبد ( Mirizzi Syndrome), وتم تجهيز المريضة لإجراء التدخل الجراحي المعتاد لمثل هذه الحالة.

وأبان الفريق المعالج أنه عند وضع المنظار وفك الالتصاقات أتضح أن الكبد يوجد بها تليفات مرارية (Biliary Cirrhosis), وتم تحويل العملية من منظار إلى شق جراحي لتلافي أي مضاعفات مع عمل استئصال جزئي للمرارة بعد إزالة الحصوات كافة, الذي يكون كافيا في معظم هذه الحالات، إلا أنه في هذه الحالة كان هناك تمدد كبير في القناه الكبدية الرئيسية, إذ ظهر ذلك بالإشاعات وبالعين المجردة على أنها للمرارة وعند إزالة الحصوات الصغيرة, التي يفوق عددها الـ40، وجدت حصوه متشعبة (Cast) بالقناة الرئيسية والقنوات الكبدية بطول تجاوز الـ 5 سم وأستلزم ذلك توصيل القنوات المرارية بالأمعاء وهي من العمليات النادرة، وتكللت ولله الحمد بالنجاح, وخرجت المريضة من المستشفى دون أي مضاعفات.

كما أعلنت وزارة الصحة مؤخراً عن إطلاق خدمة مركز اتصال قطاع الأعمال، وذلك على الهاتف رقم920018090, حيث تأتي هذه البادرة مواصلة لحرص الوزارة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة، من خلال تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عبر آلية مرنة تكفل خدمة قطاع الأعمال. كما أنها تندرج ضمن خطتها الاستراتيجية التي ستسهم بشكل كبير – بإذن الله – في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، موضحة أن هذه الخطوة التطويرية تتماشى مع مبادرات

منظومة الصحة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تعد مبادرة تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص إحدى ركائزها الأساسية, وسيسهم المركز في زيادة كفاءة الاستخدام، وتعزيز التنافسية، وتهدف إلى رفع نسبة إسهام القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية.

ويعد مركز الاتصال مفهومًا جديدًا للعناية بعملاء قطاع الأعمال في القطاع الصحي الخاص، وسيوفر مركز قطاع الأعمال عدة خدمات منها: (استقبال الطلبات في الوزارة، ومتابعة المستحقات المالية، واستقبال الاستفسارات والشكاوى الخاصة بقسم التراخيص الطبية والالتزام على المنشآت الصحية الخاصة، وأية ملاحظات أو اقتراحات تتعلق بأداء الوزارة، وتوفير البيانات والمعلومات عن الاستثمار في القطاع الصحي الخاص).

ويهدف المركز إلى رفع رضا عملاء الوزارة من المستثمرين والمتعاملين للقطاع الصحي الخاص، وتسهيل إجراءات عمليات قطاع الأعمال في الوزارة، وتحسين عجلة الاستثمار، ورفع كفاءة أداء المنشآت الصحية الخاصة، وتعزيز الثقة بين الوزارة والمتعاملين، والتواصل الدائم لخلق علاقة صحية مبنية على الشراكة، ورفع مستوى الاستجابة السريعة للوزارة في تقديم المساعدة في الوقت المناسب.

وأبانت الصحة أنه سيتم استقبال الملاحظات والمقترحات لمركز اتصال قطاع الأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8 صباحًا إلى 4 مساءً طوال أيام الأسبوع.

ويخدم المركز (موردي الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأصحاب المنشآت الصحية الخاصة والمنشآت الصحية الصغيرة والمتوسطة، وشركاء المساهمة العامة في القطاع الصحي، والمستثمرين المحليين والعالميين، والمصنعين المحليين في القطاع الصحي، والمستشفيات ذات العلاقة ببرنامج شراء الخدمة. كما يُقدم المركز خدماته لكافة الموردين من خارج القطاع الصحي.)