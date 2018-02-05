حظر عالمي لاستخدام بطاقات الائتمان في شراء ” بتكوين “

واشنطن(صدى):

أطلقت كبرى بنوك الولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرها من استخدام بطاقات الائتمان في شراء العملات الرقمية وعلى رأسهم ” بتكوين “؛ للحد من مخاطرها القانوينة والمالية.

وبدأ بنك ” اوف أمريكا ” تفعيل حظر مشتريات العملات الرقمية، الجمعة الماضية، كما اتخذ مصرف ” جيه بي مورجان ” نفس الإجراء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما أعلن بنك ” لويدز ” في المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، حظر شراء ” بتكوين ” باستخدام بطاقات الائتمان عقب الانخفاض الحاد في قيمتها مؤخرًا.