اللون الأحمر يسيطر على قطاعات ” تداول ” في بداية الجلسة

علي القحطاني(صدى):

بدء سوق الأسهم ” تداول ” جلسة اليوم الاثنين مواصلًا خسائره للجلسة الاثنية على التوالي، كما استمر لسوق الموازي ” نمو ” في أدائه السلبي.

وفقد المؤشر العام ” تاسي ” 19.6 نقطة، منخفضًا بنسبة 0.26% إلى 7,588.7 نقطة، كما تراجع ” نمو ” بنسبة 0.29% بخسارة 8 نقاط عند 3,053.93 نقطة.

وغلب اللون الأحمر على أداء قطاعات ” تداول ” بتراجع قطاعا البنوك والمواد الأساسية بنسبة 0.36% لكل منهما، كما تصدرت تجزئة السلع الكمالية الهبوط بنسبة 1.14%.

بينما جاءت 3 قطاعات فقط باللون الأخضر حتى الآن، تصدرها قطاع الطاقة بنسبة ارتفاع 1.5%، يليه قطاع الأدوية بنسبة ارتفاع 0.66%.

يُذكر أن مؤشر السوق أنهى أولى جلسات الأسبوع أمس الأحد، باللون الأحمر ليعازد خسائره بعد 6 جلسات من الارتفاع.