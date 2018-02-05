إعفاء شركات الأسمنت من الرسوم التصديرية سينشط حركة البيع داخليا

عادل الحربي(صدى):

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، جهاد الرشيد، أن قرار إعفاء شركات الأسمنت من الرسوم التصديرية يمكنها من تصريف جزء من إنتاجها البالغ نحو 70 مليون طن.

وأضاف أن ذلك سيعمل على تخفيف الضغط على المخزون العالي الذي وصل إلى أكثر من 35 مليون طن، ويسهم في تقليل التكاليف التشغيلية وتخفيف الضغط على الطلب في السوق المحلية.

وأشار ” الرشيد “، إلى أن القرار يسهم في تنشيط حركة البيع في السوق المحلية، ما ينعكس على شركات قطاع النقل البري، وزيادة حركة التصدير في الموانئ.

وشدد على أن السوف المحلي لن يتأثر بالتصدير سواء من ناحية الكميات المعروضة أو الأسعار.