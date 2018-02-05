بعد نقله ” بلجيكا ” .. محاكمة الناجي الوحيد من منفذي ” هجمات باريس “

باريس(صدى):

تُعقد اليوم الأثنين، الجلسة الأولى من جلسات محاكمة المتهم الوحيد الناجي من بين منفذي هجمات باريس الواقعة عام 2015م، والذي يدعى ” صلاح عبد السلام ” ، وذلك بعد أن تم نقله من سجنه الفرنسي ” فلوري ميروجيس ” ، إلى مدينة ” بروكسل ” في بلجيكا.

حيث تلك هي المرة الأولى التي يمثل فيها المتهم ” عبد السلام ” أمام القضاء البلجيكي، وذلك خلال جلسة علنية من المقرر إقامتها اليوم، بتهمة مشاركته في تبادل إطلاق النار مع رجال الشرطة، أثناء مطاردته في بروكسل في مارس 2016.

وكشفت مصادر أن خط سير المتهم ” عبد السلام ” كان محاطاً بسرية تامة، حيث أنه قد غادر ليلة أمس، سجنه الفرنسي في باريس، وذلك دون أن يوضح موعد مغادرته السجن بالتحديد، أو المراحل التالية لذلك أثناء نقله إلى العاصمة البلجيكية.