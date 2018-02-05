العراق: ” الانتربول ” يوضح سبب عدم ذكر ” البغدادي ” بقائمة المطلوبين
أوضح اللواء فرج عبد الرحمن، مدير الشرطة العربية والدولية في بغداد ” الانتربول ” ، أن زعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي، أبو بكر البغدادي، صدرت بحقه نشرة حمراء سابقًا؛ لذلك ليس هناك حاجة لذكر اسمه مجددًا، مشيرًا إلى أن ” البغدادي ” مطلوب دوليًا وليس للقضاء العراقي فقط.
وعلى الرغم من تأكيد ” عبد الرحمن ” أن قائمة المطلوبين، تتجدد كل 5 سنوات، إلا أنه لم يوضح تجاهل اسم ” البغدادي ” في أصل القائمة.
يُذكر أن قائمة المطلوبين، التي أصدرتها السلطات العراقية، أمس الأحد، قد أثارت جدل في الأوساط السياسية والشعبية؛ بسب إغفالها ذكر زعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي، أبو بكر البغدادي، وضمها ” رغد ” ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
الشاعر[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 59 دقيقة
مرعبهم صدام وهو ميت رحمة الله واسكنه فسيح جناته
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8331 ] نشر منذ 4 دقائق
لم يذكروه لمصالحهم في الدول العربية
امريكا سبب في دمار بعض الدول العربية