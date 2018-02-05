قوات التحالف تكشف تفاصيل الصاروخ الباليستي الذي أطلق على خميس مشيط

نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الرسمي لقوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة السابعة وثلاثة وعشرون دقيقة من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنيه (محافظه صعده) باتجاه أراضي المملكة.

وذكر العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة خميس مشيط وتم إطلاقه بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

كما جدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جديه وفعّاله لوقف الانتهاكات الإيرانيه السافره باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستيه والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ، ومحاسبتها على ماتقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدوليه وتهديد الأمن الاقليمي والدولي.