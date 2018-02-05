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الشورى يطالب ” البريد ” بزيادة القوى العاملة النسائية بها

الشورى يطالب ” البريد ” بزيادة القوى العاملة النسائية بها
حمود العنزي(صدى):

طالب مجلس الشورى، في جلسته اليوم الإثنين، مؤسسة البريد السعودي، بزيادة القوى العاملة النسائية في فروع المؤسسة الخدمية.

كما طالب ” الشورى “، المؤسسة بسرعة إنجاز مبادرات التحول على أسس تجارية ومواكبة الخطط الإستراتيجية الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، وكذلك حث الجهات الحكومية للتسجيل في خدمة ” مريح ” وخاصة فيما يتعلق بتقديم المستندات للجهات الحكومية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7967 ] نشر منذ 1 ساعة

لا ترديــــن الرســايل ..
ويش أسوي بالورق ..
وكل معنى لِلمحــبَّه ..
ذاب فيها وأحــترق ..

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