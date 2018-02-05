بالفيديو.. صقر عطيف غاضب من ” سيبيريا “
أعلن لاعب نادي الرائد صقر عطيف، عن غضبه الشديد من مدرب الفريق المقال سيبيريا، بسبب اضطهاده له، مؤكدًا على أنه تحمل ما يفوق قدرة أي أحد على التحمل.
وقال ” عطيف ” في تصريحات له: ” المدرب سألني قبل المباراة إذا ما كنت مستعدًا للعب، ورددت عليه بالإيجاب، فقال لي: أنت تسببت في خسارتي 6 نقاط أمام الفيصلي والتعاون، وهذه المباراة آخر فرصة لك.. ستلعب الشوط الأول ولا بد أن تحرز لي النقاط الثلاث وإلا لن تلعب مجددًا. ”
وتابع اللاعب قائلًا: ” قلت له سألعب مثل أي لاعب يتمنى وجوده في الميدان، ولكن عندما يتحدث مدرب بهذا الأسلوب فينبغي أن يُحاسَب قبل اللاعب. ”
ويذكر أنه تعادل الرائد مع الشباب سلبيًا في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة 20 بدوري المحترفين.
صقر عطيف في تصريح ناري يوضح للجماهير سبب انخفاض مستواه ويهاجم المدرّب! #الشباب_الرائد#دوري_بلس pic.twitter.com/QpX6ercyr5
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٤ فبراير، ٢٠١٨
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