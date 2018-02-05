بالفيديو.. فتاة تلقي أبيات شعر في مخيم بالرياض وتثير التساؤلات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تلقي أبيات من الشعر أمام أحد الشخصيات الهامة في مخيم قيل أنه في محافظة رماح التابعة لمنطقة الرياض.
وأظهر المقطع الفتاة وهي تلقي التحية على شخصاً في المقطع وخلفها أخرى، ثم بدأت في إلقاء بعض من أبيات الشعر التي تثني عليه وعلى طيبه وكرمه.
وأثار المقطع الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعت الردود عليه موجة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض له.
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6532 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا يقولون مخيم الامير الوليد بن طلال ماني شايفة فيه شيء عادي
ررر[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ 1 ساعة
تلقيها امام الوليد بن طلال في رماح .
مشكله راعي الفسق ما يتوب كل ما يحصل له مشكله يزود فسقه .
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 208 ] نشر منذ 1 ساعة
استغفر الله العظيم وسيلة رخيصة من ضعاف النفوس لاستجداء المال كفانا الله الشر
كان زمان[ عدد التعليقات: 2393 ] نشر منذ 1 ساعة
والله مصخرة ..
والشخصية هي الوليد بن طلال .. وراد بالبنت وشعرها ..
.[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 51 دقيقة
هذا الوليد بن طلال، وأحد الشحاذين من اخوياه جايب بنته تلقى قصيدة له.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7967 ] نشر منذ 47 دقيقة
. طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2374 ] نشر منذ 46 دقيقة
سبحان الله
لشكر النعمه أساليب
ولكفر النعمه أساليب
بالشكر تدوم النعم وبالكفر تسلب النعم
اختار لنفسك الأسلوب الذي تراه مناسب لك وسوف تجد نتيجة اختيارك اليوم او غداً
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1204 ] نشر منذ 45 دقيقة
صارت موضه ها الايااام كلاً من صور نشر يحبون الفضائح وربي ساتركم
الله يستر علينا بس❤️
ابو شناق[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 41 دقيقة
استغفر الله العظيم واتوب اليه …
أحمد الله على نعمة العقل …
ابو شناق[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 41 دقيقة
استغفر الله العظيم واتوب اليه …
أحمد الله على نعمة العقل …
الحربي[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 39 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، الله لايسلم فيكم ولاعظم 😂😂😂 إختلاط محرّم وفسق وفجور عيني عينك 🔥🔥🔥
فيديو يعبر ويرصد حياة الذل والإهانة اللي يعيشونها أكثر الرجال والحريم هالأيام هذي😂😂 اللهم لاشماتة 😂😂
أحذر كل مسلم مؤمن عاقل🦅🦅🦅 من هان نفسه ؛ واعزتي له🦅🦅🦅
الله – عز وجل خلقكم وأكرمكم وأعزكم 🌹🌹🌹 وبهالفيديو توضحون إنكم ذليلين ومهانين ولا عندكم أي كرامة
ليش تهينون أنفسكم علشان حفنة ريالات يا غجر 😂😂😂 ياهمج يامتخلفين 😂😂😂
هذا هو الفساد بعينه وعلمه ؛ أمير يستعبد المغفلين الساذجين من المواطنين والمواطنات ؛ حتى الحرمة صارت
تقصد – والعياذ بالله منها ومنهم ✍🏻✍🏻✍🏻
حرّروا أنفسكم من العبودية ؛ فشلتونا قدام سكان الكرة الأرضية 7،800 مليار نسمة ، الله لايسلم فيكم و لا عظم😂
مع وافر المحبة .
الحربي[ عدد التعليقات: 547 ] نشر منذ 36 دقيقة
بسم الله الرحمن الرحيم
الصراحة راحة ، الله لايسلم فيكم ولاعظم 😂😂😂 إختلاط محرّم وفسق وفجور عيني عينك 🔥🔥🔥
فيديو يعبر ويرصد حياة الذل والإهانة اللي يعيشونها أكثر الرجال والحريم هالأيام هذي😂😂 اللهم لاشماتة 😂😂
أحذر كل مسلم مؤمن عاقل🦅🦅🦅 من هان نفسه ؛ واعزتي له🦅🦅🦅
الله – عز وجل خلقكم وأكرمكم وأعزكم 🌹🌹🌹 وبهالفيديو توضحون إنكم ذليلين ومهانين ولا عندكم أي كرامة
ليش تهينون أنفسكم علشان حفنة ريالات يا غجر 😂😂😂 ياهمج يامتخلفين 😂😂😂
هذا هو الفساد بعينه وعلمه ؛ أمير يستعبد المغفلين الساذجين من المواطنين والمواطنات ؛ حتى الحرمة صارت
تقصد – والعياذ بالله منها ومنهم ✍🏻✍🏻✍🏻
حرّروا أنفسكم من العبودية ؛ فشلتونا قدام سكان الكرة الأرضية 7،800 مليار نسمة ، الله لايسلم فيكم و لا عظم😂
مع وافر المحبة .
القحطاني[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 5 دقائق
استغفر الله العظيم واتوب اليه