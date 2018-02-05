بالفيديو.. فتاة تلقي أبيات شعر في مخيم بالرياض وتثير التساؤلات

حمود العنزي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة تلقي أبيات من الشعر أمام أحد الشخصيات الهامة في مخيم قيل أنه في محافظة رماح التابعة لمنطقة الرياض.

وأظهر المقطع الفتاة وهي تلقي التحية على شخصاً في المقطع وخلفها أخرى، ثم بدأت في إلقاء بعض من أبيات الشعر التي تثني عليه وعلى طيبه وكرمه.

وأثار المقطع الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتنوعت الردود عليه موجة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض له.