الحساوي تعلن عن رغبتها في شراء أسهم النصر

نواف السالم(صدى):

أعربت عضوة شرف نادي النصر الكويتية، خولة الحساوي، عن سعادتها لما يتم تحقيقه من نجاحات واسعة للرياضة السعودية ، مشيرةً إلى أن هذا الأمر محفز لتقديم العديد من الانجازات القارية والعالمية خلال المرحلة المقبلة ، والتي من أهمها خوض المنتخب الأول لكرة القدم لقاء افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقالت ” الحساوي ” في تصريح لها: ” لدي رغبة كبيرة في شراء عدد من أسهم النادي متى ما سمحت أنظمة الهيئة العامة للرياضة السعودية بذلك، خاصة أن القوانين التي وضعت سابقا اقتصرت على أن يكون المستثمرون سعوديين فقط.”

وأكدت ” الحساوي ” على حبها لنادي النصر ورغبها الجادة والصادقة في خدمته قائلة: ” تربطني مع النصر ككيان وجماهير علاقة كبيرة جدا ولا يمكن أن يتم اختزالها بالحصول على عدد من الأسهم فقط. ”

وتابعت ” الحساوي ” ، ” بل أرتبط مع النصر بالحب والانتماء ويتوجب عليّ أنا وغيري دعم النادي والوقوف بجواره حتى يعود من جديد إلى منصات التتويج والتربع على عرش البطولات المحلية والخارجية. ”