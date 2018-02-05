” رابغ للتكرير ” تعلن عن نتائجها المالية خلال 2017

علي القحطاني (صدى):

كشفت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات عن نتائجها المالية خلال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وأوضحت الشركة أنها حققت صافي ربح بلغ 1.423 مليون ريال فيما بلغ إجمالي الربح 2.696 مليون ريال، بارتفاع 143% عن عام 2016، بينما بلغ إجمالي الربح التشغيلي 1.704 مليون ريال بارتفاع 978% عن 2016.

وأشارت إلى أن سبب الارتفاع يرجع إلى استقرار عمليات الانتاج في المجمع الصناعي والتحسن المستمر في مؤشرات الأداء التشغيلي لكافة وحدات الانتاج، ما ادى إلى زيادة الانتاج والمبيعات، بالإضافة إلى تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية.