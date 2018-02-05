جمعية خيرية تتلقى ” قذيفة قنابل ” هدية بدلا من التبرع

واشنطن(صدى):

شهدت إحدى الجمعيات الخيرية الأمريكية ، حالة من الفزع والذعر بين العاملين بها ، عقب تبرع رجل مجهول الهوية إليهم بـ ” قاذفة قنابل ” ، بدلا من التبرع بالمال والمساعدة .

حيث قام موظفو الجمعية بإبلاغ السلطات عن وجود قاذفة قنابل يدوية جاءت في شحنة من متجر.

وأوضح موظفو المتجر “برادنتون” في تصريحات إعلامية ، أن الذين أرسلوا الشحنة قاموا بإرسالها للجمعية مباشرة، مؤكدين أنهم لم يكونوا على علم بما تحتوي عليه من قنابل وأسلحة.

وأوضحت السلطات أنها تمكنت من إبطال عملها بشكل صحيح وتم تخزينها بحذر في خزانة المواد الخطرة بغرقة الممتلكات داخل الشرطة.