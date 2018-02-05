” الشورى ” يصوت على تعديل صرف مكافآت المبتعثين إلى بريطانيا.. غدا

نايف السالم(صدى):

يقدم عضو مجلس الشورى، منصور الكريديس، غداً الثلاثاء، إلى المجلس مشكلة صرف مكافآت المبتعثين من المواطنين إلى بريطانيا، ومعاناة 30 ألف مبتعث ومرافقيهم إلى هناك.

وطالب عضو المجلس، في توصية له، بتعديل سعر صرف الريال مقابل الجنيه الإسترليني، للمكافآت، وذلك بعد انهيار الجنيه على خلفية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ويسعى ” الكريديس “، إلى الحصول على تصويت المجلس بشأن تعديل سعر صرف الريال.

كما ناشد وزارة التعليم، بسرعة الاستجابة للمطالبات من مبتعثي بريطانيا وتعديل سعر الصرف، مؤكداً أن الفارق المالي نتيجة لانخفاض سعر الصرف هو حق مالي للمبتعثين.