الأمير مشعل بن ماجد يكرم الطلاب المتفوقين بتعليم جدة الأسبوع القادم

نايف السالم(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة الاثنين المُقبل، الحفل السنوي الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بجدة، لتكريم 221 طالباً من أوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1437 – 1438هـ ، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الملك عبدالعزيز.

وعبّر المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي عن شكره لسمو محافظ جدة على رعايته ودعمه الدائم والمستمر لأبنائه الطلاب ومشاركته لهم فرحة التتويج والتفوق، عاداً رعاية سموه وتكريمه لأبنائه الأوائل المُحفّز الأكبر لمواصلة تميزهم.

وبين أن تكريم هذه النخبة من الطلاب المتفوقين يأتي تتويجاً للعمل الجاد والجهد المبذول من الجميع، مثمناً جهود معلميهم ومدارسهم وأولياء أمورهم، متمنياً في الوقت ذاته للطلاب التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.