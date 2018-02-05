مليشيا الحوثي تستخدم جثث قتلاها كسلاح

فهمي محمد(صدى):

قال رئيس الأركان اليمني اللواء ركن طاهر العقيلي، أن هناك حقائق مؤكدة تدل على تقهقر صفوف الميليشيات الحوثية، من بينها أعداد القتلى المرتفعة في صفوف المليشيا في الفترة الماضية.

وأضاف ” العقيلي ” أن قوات الصفوف الأمامية للجيش الوطني أثناء قيامها بعمليات التمشيط بعد عمليات تحرير الأراضي وجدت جثثاً كثيرة تُركت في المواقع دون دفنها، مشيرًا إلى إن ” الحوثيين يستخدمون جثث قتلاهم سلاحاً عبر تفخيخها ” .

وأكد ” العقيلي ” أن مشروع الحوثي دخيل على اليمن، وتجاوز كل الأبعاد والأعراف والأديان وحتى الأبعاد الإنسانية في احترام الإنسان وحرمة الموتى.