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مليشيا الحوثي تستخدم جثث قتلاها كسلاح

مليشيا الحوثي تستخدم جثث قتلاها كسلاح
فهمي محمد(صدى):

قال رئيس الأركان اليمني اللواء ركن طاهر العقيلي، أن هناك حقائق مؤكدة تدل على تقهقر صفوف الميليشيات الحوثية، من بينها أعداد القتلى المرتفعة في صفوف المليشيا في الفترة الماضية.

وأضاف ” العقيلي ” أن قوات الصفوف الأمامية للجيش الوطني أثناء قيامها بعمليات التمشيط بعد عمليات تحرير الأراضي وجدت جثثاً كثيرة تُركت في المواقع دون دفنها، مشيرًا إلى إن ” الحوثيين يستخدمون جثث قتلاهم سلاحاً عبر تفخيخها ” .

وأكد ” العقيلي ” أن مشروع الحوثي دخيل على اليمن، وتجاوز كل الأبعاد والأعراف والأديان وحتى الأبعاد الإنسانية في احترام الإنسان وحرمة الموتى.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 8331 ] نشر منذ 6 دقائق

حوثيين روافض مجوس كفرة فجرة لا انسانية ولا دين يردعهم

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