مليشيا الحوثي تستخدم جثث قتلاها كسلاح
قال رئيس الأركان اليمني اللواء ركن طاهر العقيلي، أن هناك حقائق مؤكدة تدل على تقهقر صفوف الميليشيات الحوثية، من بينها أعداد القتلى المرتفعة في صفوف المليشيا في الفترة الماضية.
وأضاف ” العقيلي ” أن قوات الصفوف الأمامية للجيش الوطني أثناء قيامها بعمليات التمشيط بعد عمليات تحرير الأراضي وجدت جثثاً كثيرة تُركت في المواقع دون دفنها، مشيرًا إلى إن ” الحوثيين يستخدمون جثث قتلاهم سلاحاً عبر تفخيخها ” .
وأكد ” العقيلي ” أن مشروع الحوثي دخيل على اليمن، وتجاوز كل الأبعاد والأعراف والأديان وحتى الأبعاد الإنسانية في احترام الإنسان وحرمة الموتى.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8331 ] نشر منذ 6 دقائق
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