” العقيلي ” يعود إلى جبهات القتال

فهمي محمد(صدى):

استكمل رئيس الأركان اليمني اللواء ركن طاهر العقيلي، برنامجه العلاجي عقب إصابته في انفجار لغم أرضي بسيارة كان يستقلها في الجوف شمال شرقي صنعاء.

وقال ” العقيلي ” ، اليوم الإثنين، إن ما قدمه للوطن لا يستحق الذكر مقارنة بالتضحيات التي يقوم بها باقي رجال الجيش الوطني.

وأكد ” العقيلي ” أنه اقترب من العودة إلى جبهات القتال قائلًا أن: ” أيامًا قليلة فقط تفصله عن العودة إلى جبهة القتال ومشاركة باقي أعضاء الجيش الوطني اليمني في استكمال تحرير باقي الأراضي اليمنية ” .