” العقيلي ” يعود إلى جبهات القتال
استكمل رئيس الأركان اليمني اللواء ركن طاهر العقيلي، برنامجه العلاجي عقب إصابته في انفجار لغم أرضي بسيارة كان يستقلها في الجوف شمال شرقي صنعاء.
وقال ” العقيلي ” ، اليوم الإثنين، إن ما قدمه للوطن لا يستحق الذكر مقارنة بالتضحيات التي يقوم بها باقي رجال الجيش الوطني.
وأكد ” العقيلي ” أنه اقترب من العودة إلى جبهات القتال قائلًا أن: ” أيامًا قليلة فقط تفصله عن العودة إلى جبهة القتال ومشاركة باقي أعضاء الجيش الوطني اليمني في استكمال تحرير باقي الأراضي اليمنية ” .
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