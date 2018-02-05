البصيلي يزور قوة نجران ويلقى عددا من المحاضرات

راشد آل شريه(صدى):

زار عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور جبريل بن محمد البصيلي, أمس، قيادة قوة منطقة نجران، وذلك ضمن برنامج القيم العليا للإسلام ونبذه التطرف والإرهاب الذي تنظمه الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ويستمر يومين.

ويشتمل البرنامج على محاضرات ولقاءات وكلمات توجيهية عامة لمنسوبي القوات المسلحة، وقد تطرق فضيلته خلال اللقاء للحديث عن فضل الرباط في سبيل الله, وما يقوم به الجنود المرابطون على الحدود من تضحيات وحماية للثغور والذود عن حياض الوطن, كما التقى فضيلته بأئمة وخطباء الجوامع بمقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة, بحضور مدير عام فرع الوزارة أحمد بن علي طالبي, وتخلل اللقاء كلمة عن الأمانة الملقاة على عاتق الأمام والخطيب وسبل احتواء الشباب بما يفيدهم وتوجيههم من خلال المسجد التوجيه الصحيح, وألقى فضيلته محاضرة بعنوان ” الدين النصيحة ” بجامع خادم الحرمين الشريفين بعد صلاة المغرب, وفي نهاية اللقاء أجاب الشيخ البصيلي على أسئلة الحضور.