أكثر من 17 ألف زائر وزائرة في مهرجان ساحل عسير للتراث البحري

أبها(صدى):

شهدت فعاليات مهرجان ساحل عسير للتراث البحري، الذي نظمته بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير على كورنيش “القحمة” منذ انطلاقه حتى أمس، حضور ومشاركة أكثر من 17 ألف زائر وزائرة.

وتشتمل الفعاليات التي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، أكثر من ١٤ فعالية, منها رحلات الغوص والفنون الشعبية ومراسم للفن التشكيلي ومعارض الأدوات البحرية وفعاليات الممشى البحري, إضافة إلى جناح خاص بالأسر المنتجة، والمسابقات الثقافية.

ونظّم القائمون على الفعاليات بمشاركة حرس الحدود بمنطقة عسير، أكثر من 350 رحلة بحرية ما بين ساحل القحمة وجزيرة كدُنمبل، وعدة سباقات للقوارب البحرية، في ظل ما يتمتّع به ساحل القحمة من أجواء معتدلة تجذب آلاف الزوار من مختلف محافظات المنطقة.

وكشفت الجهة المنظمة للفعاليات” بلدية الساحل” أن هذا المهرجان الذي يعد الأول من نوعه وفر أكثر من 70 وظيفة مؤقتة للشباب والفتيات.