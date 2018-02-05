الشثري: الإقامة مع أهل الميت والتكليف عليه مخالف للشرع

علي القحطاني (صدى):

أكد الشيخ سعد الشثري، أن الإقامة مع أهل الميت والتكليف عليهم، مخالف للشريعة الإسلامية، مضيفاً أن الرسول ” صلى الله عليه وسلم ” أوصى بإطعام أهل الميت فقط وليس ضيوفهم.

وأشار ” الشثري ” ، خلال لقائه ببرنامج ” الجواب الكافي ” على فضائية ” المجد ” ، إلى أنه يجب مواساة أهل الميت في المقبرة أو المسحد أو طريق الذهاب والعودة من بيتهم، لكن دون التكلف عليهم.

وقدم النصيحة إلى المواطنين، بعد الإسراف في الصرف على العزاءات أو شكل السرادق والخدمات المقدمة للمعزين.