الجوازات: لا يمكن التعديل على التأشيرة بعد إصدارها

عادل الحربي (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن التعديل على التأشيرة بعد إصدارها سواء خروج فقط أو عودة فقط أو خروج وعودة.

وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ردًا على استفسار أحد المواطنين، أنه في حالة الرغبة في التعديل يجب إلغاء التأشيرة وإعادة إصدارها مرة أخرى بالمدة المطلوبة، لافته إلى انه لا يتم استرداد الرسوم.

وكان مواطن استفسر على الصفحة الرسمية لنظام ” أبشر ” عن إمكانية التعديل في التأشيرة، قائلًا ” انا سويت لشغالة خروج وعودة ٣ اشهر هل اقدر ازود الإجازة أكثر من ٣ شهور “، والتي حولته بدورها إلى الجوازات السعودية المختصة.