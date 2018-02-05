نادي طهران الإيراني يواصل استفزازه للهلال: سنلعب على أرض قطر

نواف السالم(صدى):

واصل نادي استقلال طهران الإيراني، استفزازه للمملكة، رافعًا راية الإصرار على إقحام الرياضة في السياسة، والتضييق على المملكة في ظل مقاطعة قطر.

وأعلنت إدارة النادي رفضها واعتراضها على قرار الاتحاد الأسيوي، الذي وضع سلطنة عمان كأرض محايدة أمام الهلال في منافسات دوري أبطال آسيا.

وأصر النادي على جعل قطر أرض محايدة، مشددًا على أنه لن يتنازل عن قراره، على الرغم من علمهم بالمقاطعة العربية لدولة قطر؛ على خلفية دعمها للإرهاب، وسعيها للنيل من استقرار الخليج العربي بشكل خاص.