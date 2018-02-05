” منشآت ” تطلق برنامج ” طموح إليت ” لتعزيز نمو الشركات الواعدة

علي القحطاني (صدى):

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع شركة ” إليت إس بي إيه ” التابعة لمجموعة بورصة لندن في الرياض اليوم، برنامج ” طموح إليت ” ، الذي يعد أحد برامج طموح لتعزيز نمو الشركات الواعدة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز نمو الشركات وتهيئتها للوصول إلى شبكة من المستشارين، خصوصاً أن برنامج ” إليت ” يعد أحد البرامج العالمية المطبقة على 27 دولة حول العالم وشارك فيه أكثر من 650 شركة، فيما تعد المملكة الأولى في تطبيقه بالشرق الأوسط.

ويخدم البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة وذات النمو السريع، إذ يشمل 10 محاور رئيسية، وهي: الاستراتيجية، والابتكار والنمو العالمي، والنماذج التنظيمية والحوكمة، وتطوير الأنظمة المالية، وخيارات التمويل، وتخطيط الأعمال، وقياس حالة المنشأة للطرح ومحاكاة الطرح الأولي العام، والمراجعة النهائية، إلى جانب طرح المشروع للمستثمرين، فيما سيربط البرنامج الشركات بشبكة من المستشاريين والمستثمرين لتنمية المنشأة وإعدادها للتمويل أو الطرح في السوق الموازية ” نمو “.

ويأتي إطلاق البرنامج حرصًا من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع شركائها لتطوير البرامج التي تعزز من قدرة منشآت القطاع على تطوير وتنويع المنتجات والوصول إلى الأسواق.