تعرف على أخطر الموقوفين الأجانب في سجون المباحث

عادل الحربي(صدى):

ظهر في قائمة اليمنيين الموقوفين على ذمة قضايا أمنية بالمملكة، المتهم عبدالرحمن فارس عامر المري، الذي تورط في تشكيل 3 خلايا إرهابية في 4 مدن بالداخل، وذلك بالإضافة إلى الموقوفين أسامة أحمد محمد الراجحي وشريكه محمد أحمد محمد الراجحي والمتورطين في جريمة إطلاق النار على ضابط برتبة عميد متقاعد بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان جنوبي المملكة منتصف فبراير الماضي.

ووصل عدد الموقوفين من المصريين 64 موقوفًا، أبرزهم الانتحاري الثاني طلحة هشام محمد عبده الذي أوقف أثناء محاولته الدخول إلى مسجد الرضا بحي المحاسن بمحافظة الأحساء، مع شريك آخر بنية التفجير لإسقاط الأبرياء.

حيث أنه عند اعتراضهما أثناء محاولتهما بادر شريكه بتفجير نفسه، وتمت إصابة طلحة وخضع للعلاج وإيقافه؛ ليظهر أنه حضر للمملكة برفقة ذويه بتأشيرة زيارة عائلية لوالده المقيم والموقوف عمر عبده عبدالحميد الزغبي الذي أعلن عن تورطه ضمن 3 خلايا تواجدت في 4 مدن.

بينما يعتبر الموقوف عبدالعظيم الطاهر عبدالله إبراهيم أخطر الـ 23 سودانيًا الذين تم إيقافهم، منهم اثنان تم إيقافهما خلال الأشهر الخمسة الماضية، حيث أنه تورط في محاولة تفجير ملعب الجوهرة.