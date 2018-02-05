30 علامات تدل علي أنك حامل بتوأم منذ الأسابيع الأولى

نورة الشهري(صدى):

يقع الكثير من السيدات في بداية حملهم في حيرة نوع الجنين، ذكر أو أنثي أو توأم ، وبرغم أن الإجابة الحاسمة على هذا السؤال تتأخر إلى مرحلة تالية من الحمل، إلا أن هناك بعض العلامات يمكن رصدها منذ غياب الدورة الشهرية، وبعد مرور 4 أسابيع على الحمل تشير إلى الحمل بتوأم.

أول علامات الحمل التي يمكن رؤيتها عن طريق الفحوصات هي ” جريبات الحمل ” أو كيس الحمل، والتي تبدو بيضاوية الشكل في تصوير الألتراساوند. بعد مرور 4 أسابيع من الحمل يمكن رؤية جريبين ، إذا كان الحمل بتوأم غير متطابق، أما التوأم المتطابق فينمو في جريب واحد، ولا يمكن رصدهما قبل الأسبوع الـ 5 عن طريق الألتراساوند.

أيضا كمية هرمون الحمل التي تنتجها المشيمة في حمل التوائم تفوق الحمل العادي. وعلى الرغم من اختلاف مستوى الهرمون من امرأة لأخرى مع بلوغ الأسبوع الـ 4، إلا أن ارتفاع مستوى هرمون hCG في هذا الوقت يُعتبر إشارة على احتمال الحمل بتوأم أو أكثر.

بالإضافة إلي أن الحامل بتوأم أو أكثر تتعرض لمستويات أكثر من الدوخة، وزيادة التبول، وحساسية الثديين، والصداع الشديد. يرجع سبب ذلك إلى ارتفاع مستوى الهرمون، ويمكن رصد هذه الأعراض بوضوح منذ غياب الدورة الشهرية، وهي أعراض لا تكون واضحة وقوية في وقت مبكر إلا إذا كان الحمل بأكثر من طفل.