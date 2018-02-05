كراني: الزائر الأفريقي يتجه إلى الشرق وينهي الشتاء خلال أيام

عادل الحربي (صدى):

أوضح خبير الأرصاد، حسن كراني، أن الكتلة الهوائية الدافئة عبرت أجواء القطاع الغربي، متجهة ناحية الشرق، في طريقها لإنهاء فصل الشتاء.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الزائر الإفريقي عبرت كتلته الهوائية الدافئة بِميُولها للحرارة نسبياً، أجواء القطاع الغربي وتتجه شرقاً في إتجاه الوسطى وتصل أجواءها منتصف الأربعاء 5 فبراير وتؤدي لارتفاع ملموس في الحرارة الصغرى والعظمى وذلك لا يعني إنتهاء الشتاء بينما الزائر القطبي بات شمال الخليج “.