كراني: الزائر الأفريقي يتجه إلى الشرق وينهي الشتاء خلال أيام
أوضح خبير الأرصاد، حسن كراني، أن الكتلة الهوائية الدافئة عبرت أجواء القطاع الغربي، متجهة ناحية الشرق، في طريقها لإنهاء فصل الشتاء.
وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الزائر الإفريقي عبرت كتلته الهوائية الدافئة بِميُولها للحرارة نسبياً، أجواء القطاع الغربي وتتجه شرقاً في إتجاه الوسطى وتصل أجواءها منتصف الأربعاء 5 فبراير وتؤدي لارتفاع ملموس في الحرارة الصغرى والعظمى وذلك لا يعني إنتهاء الشتاء بينما الزائر القطبي بات شمال الخليج “.
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