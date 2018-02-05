تضم 4 قنوات.. ” جوي سبورت ” شبكة قنوات جديدة لنقل المسابقات الرياضية بالمملكة

نواف السالم(صدى):

من المنتظر أن تعلن شركة الاتصالات السعودية ” stc ” ، مساء اليوم الاثنين، عن إطلاق شبكة قنوات تلفزيونية رياضية تحت اسم ” جوي سبورت ” ؛ التي من المقرر أن يكون لها حق النقل التلفزيوني للمنافسات الرياضية المختلفة بالمملكة.

وكشفت مصادر أن ” جوي سبورت ” ، ستضمن 4 قنوات، سيكون لها حقوق النقل التلفزيوني والرعاية التسويقية والإعلانية للمنافسات الرياضية على مدار 10 سنوات.

وقالت المصادر إن القناة الأولى من هذه القنوات ستقدم برانج متنوعة، تستمر على مدار 24 ساعة، على أن تعمل الثلاث قنوات الأخرى على نقل مباريات الدوري.