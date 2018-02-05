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” الراجحي للتأمين ” تعلن عن وظائف شاغرة بمدن مختلفة

” الراجحي للتأمين ” تعلن عن وظائف شاغرة بمدن مختلفة
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين، اليوم الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية وشاغرة، بمدن مختلفة.
كما أوضحت الشركة، أن هذه الوظائف متوافرة وفقًا للمسميات الآتية:

Health Underwriting Assistant Manager-
– مستشار مبيعات ” أفراد / شركات ”
Sales Consultant ” Individual & Corporate- ”
Senior Business Analyst-
Saudi Fresh Graduates Program-
Sales Branch Supervisor – Saudi Nationals Only-

ودعت الشركة الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف، زيارة موقعها الإلكتروني والتقديم من خلاله، عبر الرابط التالي: هنا .


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