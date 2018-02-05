” الراجحي للتأمين ” تعلن عن وظائف شاغرة بمدن مختلفة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين، اليوم الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية وشاغرة، بمدن مختلفة.

كما أوضحت الشركة، أن هذه الوظائف متوافرة وفقًا للمسميات الآتية:

Health Underwriting Assistant Manager-

– مستشار مبيعات ” أفراد / شركات ”

Sales Consultant ” Individual & Corporate- ”

Senior Business Analyst-

Saudi Fresh Graduates Program-

Sales Branch Supervisor – Saudi Nationals Only-

ودعت الشركة الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف، زيارة موقعها الإلكتروني والتقديم من خلاله، عبر الرابط التالي: هنا .