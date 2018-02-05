” الراجحي للتأمين ” تعلن عن وظائف شاغرة بمدن مختلفة
أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين، اليوم الإثنين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وفنية وشاغرة، بمدن مختلفة.
كما أوضحت الشركة، أن هذه الوظائف متوافرة وفقًا للمسميات الآتية:
Health Underwriting Assistant Manager-
– مستشار مبيعات ” أفراد / شركات ”
Sales Consultant ” Individual & Corporate- ”
Senior Business Analyst-
Saudi Fresh Graduates Program-
Sales Branch Supervisor – Saudi Nationals Only-
ودعت الشركة الراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف، زيارة موقعها الإلكتروني والتقديم من خلاله، عبر الرابط التالي: هنا .
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