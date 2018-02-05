المصارف تنفي سحبها ملايين الريالات لتداولها في ” بتكوين “

علي القحطاني(صدى):

نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، الأنباء المتداولة حول خروج ودخول ملايين الريالات من حسابات مصرفية لعملاء البنوك لحساب شركة غير معلوم أنشطتها، لتداولها في السوق الرقمية.

وأكد ” حافظ ” أن العملة الرقمية ” بتكوين ” لم يعترف بها رسميًا وقانوينًا على مستوى البنوك المركزية، نظرصا لأنها عالية المخاطر، كما تتعامل معها البنوك السعودية على انها عملة غير نظامية.

وأضاف أن يوجد العديد من الاشتباه تجاه العملة الرقمية ” بتكوين ” كونها تستخدم لتسوية معاملات غير سوية مثل تجارة المخدرات والمحظورات، كما انها عملة لا يمكن تتبعها.

وكانت تداولت أنباء حول خروج ملايين الريالات من حسابات مصرفية لعملاء البنوك لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وكذلك دخول مئات الملايين إلى حسابات مصرفية أخرى في الرياض، وذلك بعد تداول تلك الأموال في السوق الرقمية؛ للترويج لعملة ” بتكوين “.