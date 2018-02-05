4 محاور و6 إجراءات في خطة الاتحاد الأوروبي للتصدي إلى الإرهاب

بروكسل(صدى):

تلخص مفوضية الاتحاد الأوروبي، إستراتيجية دول الاتحاد لمكافحة الإرهاب في 4 محاور، هي: ” المنع، الحماية، الملاحقة، الرد “، وتضمنت 6 إجراءات رئيسية لمكافحة الإرهاب.

وشملت الإجراءات الست: سن قوانين أكثر صرامة لمنع الأشكال الجديدة للإرهاب، ووضع إجراءات صارمة لمراقبة المنافذ الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتحسين مستوى الرقابة على الأسلحة.

كما تضمنت: تجفيف منابع تمويل الإرهاب والتصديد لغسيل الأموال، إنشاء هيئة لرصد ومكافحة الترويج للإرهاب عبر الإنترنت، وتبادل معلومات المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي.