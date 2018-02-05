بالصور.. الحوثي يفتتح مشروع مقبرة جديدة ويثير السخرية

طهران(صدى):

افتتحت قيادات جماعة الحوثي الإيرانية الانقلابية مؤخراً مقبرة جديدة، تضاف لعشرات المقابر الذي دشنها خلال الأشهر الماضية.

وأوضحت مصادر أن الجماعة الموالية لإيران خصصت ميزانية ضخمة للإنفاق على إنشاء مقابر جديدة لقتلاها.

وأثار افتتاح الحوثي الذي تم في ظل حفاوة إعلامية من قبل وسائل إعلام الجماعة، قابلتها سخرية واسعة في أوساط الناشطين اليمنيين.