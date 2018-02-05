بالصور.. الحوثي يفتتح مشروع مقبرة جديدة ويثير السخرية
افتتحت قيادات جماعة الحوثي الإيرانية الانقلابية مؤخراً مقبرة جديدة، تضاف لعشرات المقابر الذي دشنها خلال الأشهر الماضية.
وأوضحت مصادر أن الجماعة الموالية لإيران خصصت ميزانية ضخمة للإنفاق على إنشاء مقابر جديدة لقتلاها.
وأثار افتتاح الحوثي الذي تم في ظل حفاوة إعلامية من قبل وسائل إعلام الجماعة، قابلتها سخرية واسعة في أوساط الناشطين اليمنيين.
ابو سليمان[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 2 ساعتين
حاصروهم طاردوهم اقتلوهم واقضو عليهم واقطعو نسلهم في كل شبر من الاراضي اليمنية واجعلو صعده مقابر لهم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 3671 ] نشر منذ 1 ساعة
تفتحون مقابر جماعية
ترقصون ع رؤوس الأبرياء
تقتلون القتيل وتمشون في جنازته
عساك السم