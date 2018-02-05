مقياس الحياة الأسرية سري ويهدف لمعرفة استعداد الأفراد لها

عادل الحربي(صدى):

أوضح المركز الوطني للقياس، أن مقياس الاستعداد الأسري يهدف إلى معرفة مدى استعداد الأفراد للحياة الأسرية، من خلال تصميم أداة تتسم الصدق والثبات والموضوعية.

وأشار ” قياس ” ، إلى أن مميزات المقياس، أنه: للرجال والنساء، ويراعي خصائص البيئة السعودية، مجاني وغير إلزامي، فريد من نوعه على مستوى العالم العربي، ويتسم بالسرية.

وبيَّنت أن أهداف المقياس، هي: استرشاد المؤسسات الاجتماعية به لتصميم برامج التوعية والإرشاد، واستشكاف المقبل على الزواج لذاته وإمكاناته وخصائصه، وكذلك الأبعاد والمحددات التي تسهم في جودة الحياة الأسرية، وإثراء البيئة المحلية والعربية بمقياس يساهم في رفع جودة الحياة الأسرية.