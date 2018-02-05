مقياس الحياة الأسرية سري ويهدف لمعرفة استعداد الأفراد لها
أوضح المركز الوطني للقياس، أن مقياس الاستعداد الأسري يهدف إلى معرفة مدى استعداد الأفراد للحياة الأسرية، من خلال تصميم أداة تتسم الصدق والثبات والموضوعية.
وأشار ” قياس ” ، إلى أن مميزات المقياس، أنه: للرجال والنساء، ويراعي خصائص البيئة السعودية، مجاني وغير إلزامي، فريد من نوعه على مستوى العالم العربي، ويتسم بالسرية.
وبيَّنت أن أهداف المقياس، هي: استرشاد المؤسسات الاجتماعية به لتصميم برامج التوعية والإرشاد، واستشكاف المقبل على الزواج لذاته وإمكاناته وخصائصه، وكذلك الأبعاد والمحددات التي تسهم في جودة الحياة الأسرية، وإثراء البيئة المحلية والعربية بمقياس يساهم في رفع جودة الحياة الأسرية.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1182 ] نشر منذ 2 ساعتين
نصيحة لبعض الاسر السعودية الاقتصاد والادخار قرشك الابيض ينفعك في اليوم الاسود من خلال التقارير العالمية نسبة السياحة الخارجية للسعوديين عالية جدا يعتبر المركز الاول في المصرفات التي تقدر بمئات الملايين سنويا طبعا كلها تكون علي شكل قروض بنكية وتغيير موديلات السيارات سنويا والتوسع في اقامة الافراح والمناسبات مما يسبب ارهاق وديون علي كاهل المعرسين راي الشخصي السفر للسياحة الخارجية تكون كل 3 سنوات علي الاقل افضل وتغيير موديلات السيارات تكون كل 5 سنوات افضل ولو اقتصر حفلات الاعرس الجماعية اوفر او العائلية افضل
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2374 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم يابا ماجد
لابد من وضع نسبه معينه من الدخل للادخار-كلما امكن ذلك-