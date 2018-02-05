” بتكوين ” تتعافى تدريجيا رغم الحظر

عادل الحربي (صدى):

شهدت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الاثنين، ارتفاعًا في مستوياتها، متعافية إلى حدًا ما من خسائها المتلاحقة خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم إلى 8300 دولار بنسبة 1.40%، بعدما فقدت ما يزيد عن 3 آلاف دولار من قيمتها الأسبوع الماضي.

بينما شهد منافسيها تراجعًا، حيث انخفضت الوصيفة ” إثريوم ” إلى 834 دولار بنسبة 0.70%، وتراجعت ” الريبل ” إلى 80 سنتًا بنسبة 2.50%.

وتعافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية على استحياء، حيث بلغت 398 مليار دولار بعد هبوطها أدنى 350 مليار دولار خلال تعاملات الجمعة لأول مرة منذ شهر.

وكانت أشارت بعض التقارير إلى فرض بنوك أمريكية كبرى حظرًا على مشتريات العملة الرقمية باستخدام بطاقات الائتمان.