برشلونة يفقد مدافعه قبل مواجهة خيتافي

ماجد الأشرم(صدى):

تلقى فريق برشلونة، ضربة موجعة قبل مباراته المقبلة في الليجا أمام خيتافي، لحساب الجولة 23 من المسابقة، والمقرر لها يوم 11 فبراير الجاري.

وقالت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الإسبانية المقربة من برشلونة، إن الفريق سيفقد اللاعب الفرنسي الدولي صامويل أومتيتي، في المباراة المقبلة أمام خيتافي بداعي تراكم البطاقات.

وأشهر الحكم جيل مانزانو، بطاقة صفراء لأومتيتي في الدقيقة 58 من المباراة التي جمعت بين برشلونة وإسبانيول في معقل الأخير، وذلك بسبب احتجاجه على قراره بعدم منحه خطأ على اللاعب جيرارد مورينو.

وفي ظل تلك الظروف، ستكون المباراة المقبلة فرصة حقيقة لظهور ياري مينا، بقميص برشلونة، بجوار بيكيه في قلب الدفاع.

يذكر أن المباراة شهدت الكثير من الإثارة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليواصل الفريق الكتالوني زعامته لليجا بفارق كبير عن ملاحقي