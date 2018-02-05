الكونجرس يحذر ” ترامب ” من إقالة مسؤولين كبار

واشنطن(صدى):

طالب أعضاء ديمقراطيون، في الكونجرس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدم إقالة كبار المسؤولين من التحقيق في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية، والتقيد بقواعد دولة القانون.

ويخاف الأعضاء من اشتعال مواجهة قوية ويؤزم الوضع الداخلي، الأمر الذي لا داعي لها في الوقت الحالي، معتبرين أن ” ترامب ” يسعى إلى ضرب مكتب التحقيقات الفدرالي وبالتالي عرقلة تحقيق مولر.

وأكدوا أنه من الخطأ إقالة مولر أو روزنستاين، لأنه سيكشل خطورة على الرئيس والرئاسة وعلى البلاد.

يشار إلى أن ترامب أقال المدعي الخاص بمزاعم التدخل الروسي روبرت مولر، لكنه تراجع بعد ذلك.