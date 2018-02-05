أمريكية شابة تصبح مليونيرة في 7 أعوام

واشنطن(صدى):

قامت الأمريكية جي بي ليفنغستون صاحبة الـ28 عامًا، بجمع ثروة تتجاوز 2 مليون دولار أمريكي من عملها في شركة للاستثمار، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة لا تتخطى سبعة أعوام.

استخدمت ” جي بي ” استراتيجية الاستثمار والادخار لتجمع ثروة صغيرة في مدة زمنية قصيرة، لتتمكن من ادخار 70% من دخلها السنوي، حيث بدأت منذ مرحلة الدراسة.

وقالت ” جي بي ” إنها بدأت بجمع ثروتها بتوفير النفقات بعدما قدم لها والدها كتيبًا مؤلفًا من 12 صفحة يشرح كيفية الادخار وتوفير المال.

وتسكن ” جي بي ” حاليًا في شقة صغيرة لا تتجاوز 30 مترًا مربعًا مع زوجها بمدينة نيويورك، أثثتها بمفروشات مستعملة، بينما تتطلع للعيش في منزل أكبر بعد أن تضع مولودها.