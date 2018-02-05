تراجع أسعار النفط في ظل ارتفاع الدولار

عادل الحربي(صدى):

بدأت أسعار النفط أسبوعها الجديد بتراجع في مستوياتها، في ظل ارتفاع العملة الأمريكية عقب ارتفاع عدد منصات التنقيب الأمريكية إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل، اليوم الاثنين، عند 67.95 دولار للبرميل بنسبة 0.92%، مسجله أدنى مستوياتها في حوالي شهر.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم مارس إلى 64.9 دولار للبرميل بنسبة 0.84%، وسط تصريحات وزير النفط الإيراني بإمكانية طهران تعزيز إنتاج النفط سريعًا في حال إلغاء ” أوبك ” لحدود الانتاج.

وكانت شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” أعلنت إضافة شركات التنقيب عن النفط الأمريكي 6 منصات خلال الأسبوع الماضي، ليصل إجماليها إلى 765 منصة وهو الأعلة منذ الـ11 من أغسطس.