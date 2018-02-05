أشعة الليزر مضرة للعين وتؤدي لمضاعفات خطيرة

برلين(صدى):

أثبتت دراسات ألمانية أن أشعة الليزر تؤدي إلى إصابات خطيرة في العين، لذلك نصح أطباء العيون الألمان بعدم استعمال مؤشر الليزر باعتباره لعبة للأطفال، نظراً لوقوع الكثير من الحوادث بسبب استعمال الأطفال لمؤشرات الليزر.

وإذا رغب المرء في استعمال مؤشر الليزر فلا يجوز أبداً توجيهه نحو الوجه أو العين، وحتى إذا كانت العين مغلقة فإن الطاقة الإشعاعية الكبيرة لمؤشر الليزر يمكن أن تتسبب في أضرار خطيرة بالعين.

كما أكدت الدراسات أن المتاجر الإلكترونية على الإنترنت تزخر بالعديد من مؤشرات الليزر، التي تتخطى قدرة الإشعاع المسموح بها، والتي تبلغ واحد مللي وات، وغالباً لا يتم وضع علامة بذلك على المنتجات التي يتم ترويجها على الإنترنت.